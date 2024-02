Künstler großer Agenturen melden sich zurück

Sänger von JYP, HYBE und YG wollen ihre Comebacks feiern. Besonders aktiv sind die Girlgroups.

BABYMONSTER von YG hat gleich am ersten Januar ein neues Lied veröffentlicht. Die erste Liebe wird von BABYMONSTER sehr gefühlvoll zum Ausdruck gebracht. Im April wollen die Sängerinnen dann ihr erstes Minialbum herausgeben.

Die Gruppe LE SSERAFIM bereitet sich ebenfalls auf ein neues Album vor. Am 19. Februar soll die neue Platte dieser Girlgroup erscheinen. Ihr erstes reguläres Album wurde schon im Mai letzten Jahres veröffentlicht, daher sind die Fans bereits sehr auf die neuen Werke gespannt.

Twice, die sich auf einer Welttournee befindet, will am 23. Februar ein neues Album herausbringen, es ist bereits ihr 13. Minialbum. Es ist schon fast ein Jahr her, dass sie kein neues Werk mehr herausgegeben haben. Daher sind die Fans besonders gespannt.