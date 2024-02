Wonka führt koreanische Kinocharts an

Der Film Wonka führt derzeit die koreanischen Kinocharts an.





Auch während der Feiertage zum Mondneujahr Seollal entschieden sich viele Kinogänger für diesen Streifen, der damit schon 13 Tage in Folge an der Spitze lag.





Seit dem Kinostart am 31. Januar sahen sich mit Stand Montag (12. Februar) 1,8 Millionen Menschen in Südkorea den Film an. Allein an den Feiertagen waren 750.000 Besucher gezählt worden, teilte der Koreanische Informationsdienst für Einspielergebnisse am Dienstag mit.

Die Musical-Adaption nach dem Roman “Charlie und die Schokoladenfabrik” handelt von der Zeit der Hauptfigur Willy Wonka als Chocolatier. Mitwirkende sind unter anderem Timothée Chalamet als Wonka sowie die Filmstars Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson, Olivia Colman und Hugh Grant.

Der Film zieht in Südkorea auch deshalb großes Interesse auf sich, weil der Südkoreaner Chung Chung-hoon für die Kinematografie zuständig war. Der Kameramann hatte sich bereits durch seine Arbeit für den Regisseur Park Chan-wook einen Namen gemacht.