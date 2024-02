K-Pop-Stars machen sich gleich nach den Feiertagen wieder ans Werk

ⓒ SOURCE MUSIC

Die K-Pop-Stars waren vor den Feiertagen noch besonders fleißig. Denn gleich nach den vier freien Tagen haben verschiedene Stars ihr Comeback angekündigt.

Gleich mit Beginn des Jahres war das Lied „Perfect Night“ von LE SSERAFIM in den oberen Rängen der Musikcharts zu finden. Diese Gruppe hat den Song zwar schon im Oktober letzten Jahres herausgebracht, aber das Lied ist in den Melon Tagescharts schon 44 Tage in Folge auf Platz eins gewesen. Diese supererfolgreiche Gruppe will nun am 19. Februar ihr drittes Minialbum veröffentlichen. Zwar ist es die erste Veröffentlichung seit neun Monaten, aber wegen des jüngsten Erfolges von „Perfect Night“ kommt es den Fans gar nicht so lange vor. Da LE SSERAFIM stets bekannt für lyrische Liedtexte sind, sind Fans und Musikexperten schon sehr gespannt.

Twice hat ebenfalls ein neues Album angekündigt, das am 23. Februar erhältlich sein wird. Es ist schon ihr 13. Minialbum. Ein Stück daraus, das auf Englisch gesungene „I Got You“, haben sie am 2. Februar veröffentlicht. Twice sind schon seit mehreren Jahren im Ausland noch beliebter als in Korea. Sie veranstalten derzeit ihre fünfte Konzerttour und das mit großem Erfolg.