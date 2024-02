IU an den Seollal-Feiertagen am meisten gehört

Am letzten Wochenende hatten wir Seollal, also Neujahr nach dem Mondkalender, gefeiert. Zu Neujahr fahren viele zu ihren Familien, und daher herrschen im ganzen Land lange Staus. Auf langen Autofahrten kann Musik für willkommene Abwechslung sorgen. Welche Lieder wurden dann oft und gerne gehört?

Das Ergebnis war: “Love wins all“ von IU. Dieses Lied kam schon am 24. Januar, also am Veröffentlichungstag, auf den Spitzenplatz der Melon Tagescharts und hält sich dort noch immer. Auch bei Gini Music rückte es an die Spitze.

„Love wins all“ ist eine traditionelle Ballade mit sanfter Klavierbegleitung. Nach IU wurde dann das Lied „Rhapsody of Sadness“ von Lim Jaehyun und „Episode“ von Lee Mujin besonders häufig gehört.

Wie sah es dann in den letzten drei Jahren aus? Welche Lieder wurden damals oft und gerne bei Seollal-Auto- oder vielleicht auch Zugfahrten gehört?

Vor drei Jahren stand IU ebenfalls auf dem Spitzenplatz, denn Ende Januar 2021 hatte sie das Lied „Celebrity“ veröffentlicht. Weitere beliebte Songs damals waren sanfte Lieder, die bei Jung und Alt gleichermaßen gut ankamen: „Shiny Star“ von KyoungSeo, „Borrow you Night“ von 10cm, Geständnis von Huh Gak und weitere.

Im Jahr 2022 hatte das Lied „Drunken Confession“ von Melomance die Charts geprägt. Es war ein Remake-Lied von Kim Feel aus dem Jahr 2005.

Im letzten Jahr wurden Songs von NewJeans gerne gespielt. Das Lied „Ditto“, das im Dezember veröffentlicht wurde, war ein Megahit. Es hielt sich 99 Tage in Folge an der Spitze der Melon Tagescharts. Das ist bis heute ein Rekord. Danach folgten „OMG“ ebenfalls von NewJeans und auch gleich „Hype Boy“ auf dem dritten Platz.