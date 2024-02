xikers veranstaltet erste Europa-Tournee

Die koreanische Boygroup xikers hat erstmals seit ihrem Debüt im März 2023 eine Europa-Tournee veranstaltet. Los ging es am 28. Januar in London, dann ging es weiter nach Madrid, Berlin, Mailand, Amsterdam, Warschau und schließlich nach Paris. Hier absolvierten sie ihre Auftritte am 10. Februar.

An dem Tag begannen sie den Auftritt mit dem Lied „Tricky House“, dann folgten Hitsongs wie „Koong“, „Xikey“, „Do or Die“ und weitere. Auch hatten sie K-Pop-Dance zu verschiedenen Hits gezeigt. Die Fans waren äußerst zufrieden mit der Darbietung. Während der Tour waren die Mitglieder von xikers auch regelmäßig auf YouTube live zu sehen und ließen die Fans ganz direkt an ihren Tour-Erfahrungen teilhaben.

Nach dem Besuch in Europa haben sie sogar noch genug Energie für eine Worldtour. Auftritte soll es bald in Tokio und Osaka geben, dann geht es weiter in sechs verschiedene Städte in den USA.