ATEEZs zweites reguläres Album weiter in Official Charts

Die Boyband ATEEZ ist weiter in den britischen Official Charts vertreten. Wie am 9. Februar bekannt gegeben wurde, befindet sich das zweite reguläre Album “The World Ep. Fin: Will“, das am 1. Dezember letzten Jahres veröffentlicht wurde, schon zehn Wochen in Folge in den Official Charts. Genauer steht das Werk auf Platz 55 der Official Scottish Album Charts und auf Platz 76 der Official Album Sales Charts und auf Platz 70 der Official Physical Album Charts.

Das Album hatte zuvor sogar Rang zwei der Official Album Charts erreicht, was ein bemerkenswertes Ergebnis ist. Nur BTS und Blackpink haben eine bessere Platzierung erzielt und ATEEZ sind von den K-Pop-Gruppen der vierten Generation die erste Gruppe, die einen solchen Erfolg vorweisen kann.

Das Album verkauft sich sehr gut, auch kam es auf Platz eins der Billboard 200 und das schon in der ersten Woche der Herausgabe des Albums. Dort hat sich das Album dann sechs Wochen in Folge gehalten. Auch besetzte es den Spitzenplatz von Top Current Album Sales, Top Album Sales und World Album.

Die Jungs wollen am 28. Februar ihre dritte Single für den japanischen Musikmarkt herausbringen.