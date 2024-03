ATEEZ elf Wochen in Folge in Official Charts vertreten

Die Beliebtheit der Jungs von ATEEZ will einfach nicht nachlassen.

Am 16. Februar wurden die neuen britischen Official Charts veröffentlicht, und demnach befindet sich das zweite reguläre Album von ATEEZ, das schon am 1. Dezember herausgekommen war, auf dieser Liste. Damit sind sie schon elf Wochen in Folge in diesen Charts vertreten.

Genauer steht die Platte auf Platz 30 der Official Physical Album Charts, auf Platz 34 der Official Album Sales Charts und auf Platz 34 der Official Scottish Album Charts.

Als die Sänger im Dezember letzten Jahres ihr Album veröffentlichten, kam es gleich auf Platz zwei der Official Album Charts und Platz eins der US-Billboard 200 Charts. Das war für ATEEZ ein Rekord.

Das Musikvideo zum Lied „Crazy Form“ ist ebenfalls höchst gefragt. Denn in nur zwei Monaten wurden bei YouTube gleich 100 Millionen Aufrufe erzielt.