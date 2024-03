LE SSERAFIM veröffentlichen neues Werk

Nun sind sie endlich wieder zurück, bzw. sie haben ein neues Album auf den Markt gebracht. Am 19. Februar konnten die Fans sich endlich das dritte Minialbum von LE SSERAFIM kaufen. Es ist ihr erstes Werk seit etwa sechs Monaten. Denn das zweite Minialbum „UNFORGIVEN“ wurde im August veröffentlicht. Obwohl, es gab noch eine Veröffentlichung im Oktober, die auf Englisch gesungene Single „Perfect Night“, die immer noch in den Charts zu finden ist.

Im neuen Album sind insgesamt fünf Lieder enthalten: „Easy“, „Good Bones“, „Swan Song“, „Smart“ und „We got to so much“.

Im Lied „Easy“ wird gesungen, das im Leben nichts einfach sei, aber trotzdem wollten sie alles entspannt angehen. Die Mitglieder dieser Gruppe haben an allen Liedern in jeder Phase mitgewirkt und daher sind sowohl die Interpreten, als auch ihre Fans sehr gespannt auf die weiteren Aktivitäten mit dem neuen Album.

Am Tag der Veröffentlichung haben die jungen Damen einen Showcase veranstaltet. Sie trugen die Lieder „Easy“, „Swan Song“ und „Smart“ vor und zeigten auch Tanzeinlagen. Zu jedem Song hat es eine ausführliche Erklärung gegeben. Diese Veranstaltung wurde auf Weverse und YouTube live übertragen. Fans aus 154 Ländern und Regionen waren zugeschaltet.