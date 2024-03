TWS bereiten sich auf Aktivitäten in USA und Japan vor

Die noch junge Gruppe TWS will nun den internationalen Markt erobern.

Nach Angaben der Agentur Pledis Entertainment wurden Verträge mit den Labels Geffen Records und Universal Music Japan unterschrieben, um Aktivitäten in den USA und Japan möglich zu machen. Durch die Unterstützung dieser Firmen können TWS nun international verschiedenen Engagements nachgehen.

Am 8. März läuft in Japan beim Sender FujiTV eine Doku, für die das Debüt der Jungs mit der Kamera verfolgt wurde. Es ist das erste Mal, dass eine solche Dokumentation über eine K-Pop-Gruppe im Nachbarland gezeigt wird. In Japan ist man schon sehr aufmerksam auf diese Gruppe geworden. Man berichtet, dass TWS die jüngeren Brüder von Seventeen seien und alle sechs Mitglieder sehr talentiert seien.