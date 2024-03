n.SSign, neu aber schon erfolgreich

n.SSign ist eine noch junge Gruppe, denn sie debütierte erst im August 2023. Sie haben aber schon zwei Minialben veröffentlicht und wollen jetzt auch international mehr von sich reden machen. Das wird auch gewiss passieren, denn n.SSign ist eine internationale Gruppe. Sechs der insgesamt zehn Mitglieder sind Koreaner, der Bandleader stammt aus Japan, ein Mitglied kommt aus den USA, ein weiteres aus Neuseeland und dann noch eines aus Taiwan.

Das zweite Minialbum wurde am 15. Februar veröffentlicht und zugleich auch ein Showcase veranstaltet. Dabei sagten sie, dass sie zwar noch neu in der Szene seien, aber dafür noch alle Chancen hätten.

Das Album handelt vom Glück und von erfreulichen Dingen im Alltag. Insgesamt sind es fünf Lieder.

Das Album von n.SSign ist seit dem 16. Februar im Handel erhältlich. Nach der Veröffentlichung erreichte das Lied “Happy &“ in den iTunes K-Pop Top Song Charts von Japan gleich den Spitzenplatz. Auch die anderen Lieder aus dem Album waren auf den Plätzen drei bis sechs zu finden.

Das Lied „Happy &” handelt von den Gefühlen nach der Trennung. Die eingängige Melodie tut ihr Übriges, damit daraus gleich ein Hit wird.

Die Sänger von n.SSign sind begeistert, dass sie wieder mit einem neuen Werk in der Musikwelt mitmischen können. Sie wollen sich von ihrer besten Seite zeigen und dann auch in den Ländern auftreten, aus denen die Gruppenmitglieder stammen. n.SSign absolvierten ihren ersten Auftritt mit den neuen Liedern am 16. Februar bei der Musiksendung Music Bank des Senders KBS 2.