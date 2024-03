Die mutigen drei Geschwister (16) 손이 크시잖아요

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





손 Nomen für „Hand“

-이 Subjektpostposition

크- Verbstamm des Verbs 크다 für „groß sein“

-시- Höflichkeitsinfix

-잖- Kurzform von -지 않-, Stamm der Hilfsverbkonstruktion -지 않다

zur Verneinung (않-: Verbstamm des Hilfsverbs 않다 für „nicht

sein“), als Ausdruck der Nachdrücklichkeit/Betonung bzw.

der Bestätigung

-아 Aussagenendung

-요 Höflichkeitssuffix





Der Ausdruck „손이 크시잖아요“ bedeutet so viel wie „Sie wissen doch, ihre/seine Hand ist groß“. Den Satz kann man natürlich auch in dieser wortwörtlichen Bedeutung verwenden. Doch oft wird er im übertragenen Sinne benutzt: Jemand hat eine so große Hand, dass er immer mehr hat als er braucht. Dank der großen Hand kocht diese Person immer mehr als die erforderliche Portion oder kauft mehr als nötig, damit auch alle reichlich davon abbekommen können. Mit der Kurzform -잖- wird impliziert, dass auch das Gegenüber um diese Eigenschaft der betroffenen Person weiß. Entsprechend könnte man den Ausdruck auf Deutsch mit „Sie wissen doch, wie großzügig er/sie ist“ übersetzen.