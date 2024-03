Die mutigen drei Geschwister (17) 천생연분이네

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





천생연분 Nomen für „ein Ehepaar, das zueinander so gut passt, als hätte der Himmel ihr gemeinsames Schicksal vorherbestimmt“

이- Stamm des Verbs 이다 für „sein“

-네 nicht-höfliche Aussagenendung





Der Ausdruck „천생연분이네“ bedeutet so viel wie „Das ist ja ein Ehepaar, das so gut zueinander passt, als hätte der Himmel ihr gemeinsames Schicksal vorherbestimmt“. Das verheiratete Paar versteht und verträgt sich so gut, als ob sie wie füreinander geschaffen wären. Entsprechend wäre der Ausdruck ins Deutsche natürlicher mit „Ihr seid ja wie füreinander geschaffen“ übersetzbar.

Wenn man das Gegenüber siezen sollte, sollte man noch das Höflichkeitssuffix -요 am Ende anhängen: 천생연분이네요.