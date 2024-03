BTS-Mitglied Suga veröffentlicht Film zu letztjähriger Konzerttournee

Suga, Mitglied der K-Pop-Gruppe BTS, veröffentlicht einen Film zum Finale seiner letztjährigen Konzerttournee.





Der Film "Suga | Agust D Tour 'D-Day' the Movie" wird am 10. April in Kinos in Südkorea sowie im Ausland anlaufen, teilte die Agentur BigHit Music am Mittwoch mit.





Wo genau im Ausland der Film im Kino läuft, muss aber noch bekannt gegeben werden.





Suga war im Rahmen seiner D-Day-Tournee zwischen April und Juni 2023 in zehn Städten weltweit zu Gast. Zum Abschluss gab es an drei aufeinanderfolgenden Tagen Konzerte in Seoul, zu denen 38.000 Fans kamen.





Für den Film wurde nach Angaben der Agentur die elektrifizierende Atmosphäre der Konzerte eingefangen. Erstmals würde ein BTS-Konzert-Film außerdem in IMAX-Theatern gezeigt. Die Fans hätten daher aufgrund der herausragenden Bild- und Tonqualität ein noch intensiveres Erlebnis.





Die Zuschauer dürfen sich auf im Film gezeigte Soloauftritte von Suga, aber auch Darbietungen mit Bandkollegen wie RM, Jimin und Jungkook freuen.