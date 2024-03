“Spring Day” von BTS, ein beliebtes Frühlingslied

ⓒ BIG HIT MUSIC

BTS sind auch in diesem Frühling wieder gefragt. Denn laut den Melon-Musikcharts ist der Song „Spring Day“ von BTS mittlerweile schon ein Frühlingsevergreen geworden. Das Lied wurde im Februar 2017 veröffentlicht, aber ist in den Melon Tagescharts schon sieben Jahre lang zu finden. Inzwischen wurde es fast 1 Milliarde mal gestreamt. Was ist wohl das Erfolgsgeheimnis?

Zuerst sollte der lyrische Liedtext erwähnt werden. „Nach dem kalten Winter/ bis der Frühlingstag eintrifft/ bis die Blumen aufblühen / Bitte verweile dort noch ein bisschen/ ich vermisse dich/ wenn ich diese Worte sage, vermisse ich dich noch mehr.“

RM hat den Text und Suga die Melodie geschrieben.

Sind sonst eher kräftige Songs von BTS bei den Fans beliebt, so zählt Spring Day zu den sanfteren Liedern dieser Gruppe. Bei den älteren Musikhörern kommt es besonders gut an.

Wurden bisher traditionelle Frühlingslieder wie “Das Ende der Kirschblüten“ von Busker Busker oder „Frühling Frühling, Frühling“ von Roy Kim und anderen gehört, so kann man diese in diesem Jahr leider (noch) nicht in den Charts finden, aber „Spring Day“ von BTS ist dort schon vertreten.