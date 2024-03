Twice kommen auf Platz eins von Billboard 200

ⓒ JYP Entertainment

Die koreanische Gruppe Twice hat es geschafft. Mit ihrem 13. Minialbum „With You-th“ sind sie auf den Spitzenplatz der Main Album Charts „Billboard 200“ gekommen. Diese Rangliste wird anhand von Albenverkäufen, Streamingzahlen und Downloads ermittelt. Etwa 95.000 Exemplare wurden verkauft. Das ist ein Rekord im noch jungen Jahr. Billboard kommentierte, dass die Stücke überwiegend auf Koreanisch gesungen werden und es ist das 24. Album in diesen Charts, das in einer nicht-englischen Sprache gesungen wird.

Für Twice ist es eine Premiere, an der Spitze der Billboard 200 zu stehen. BTS, Stray Kids, Blackpink, TXT, NewJeans und ATEEZ konnten sich über einen solchen Erfolg bereits freuen.

Im Album sind insgesamt sechs Lieder enthalten. Darin geht es um die guten alten Zeiten und die Freundschaft mit den Fans.

Twice debütierten im Oktober 2015 und sangen viele Hitsongs wie „Cheer Up“ und „TT“. 2021 gaben sie dann ihre erste Single, die auf Englisch gesungen wurde, heraus. Damit konnten sie insbesondere in den USA bzw. in Nordamerika viele Fans gewinnen.