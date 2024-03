LE SSERAFIM in Japan beliebt

ⓒ SOURCE MUSIC

LE SSERAFIM sind ja nicht mal zwei Jahre alt, aber sind im Nachbarland Japan die beliebteste Girlgroup. Immer wenn sie neue Alben herausgeben, schreiben sie neue Rekorde. Am 19. Februar wurde das dritte Minialbum „Easy“ veröffentlicht und es hat in den Orikon Alben-Wochencharts einen Rekord aufgestellt. Die japanischen Medien berichten daher oft und ausführlich über diese Gruppe.

Die japanischen Fans, darunter besonders weibliche Musikhörer, die Teenager sind oder in ihren 20ern, mögen LE SSERAFIM. Viele sagen, dass sie sich auch Videos anschauen, in denen die Sängerinnen Muskeltraining machen. Solche alltäglichen Videos kommen in Japan gut an. Daher gibt es immer viele Interview-Anfragen von japanischen Medien, wenn die Girls das Land besuchen.

Welche Erfolge sie im Nachbarland noch erzielen werden, wird aufmerksam beobachtet.