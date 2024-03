Der koreanische Film "My Name is Loh Kiwan" liegt aktuell an der Spitze der Wochencharts beim Streamingdienst Netflix in der Kategorie nicht-englischsprachige Filme.





Das teilte der Anbieter am Mittwoch mit.





Im Zeitraum 4. bis 10. März schauten sich demnach 5,1 Millionen Menschen den Film an. Dieser führt damit die regionalen Charts in 31 Staaten an, darunter Südkorea, Portugal, Peru und Türkei.





Protagonist Kiwan, gespielt von Song Joong-ki, begibt sich in dem Film auf eine Reise, um die Bedeutung des Lebens wiederzuentdecken und ein Leben zu führen, das seinen Vorstellungen entspricht.





Sein Weg kreuzt sich mit Marie, die von Choi Sung-eun verkörpert wird. Diese ist nach dem Tod ihrer Mutter ebenfalls hoffnungslos. Beide gehen eine unerwartete emotionale Verbindung ein und entdecken selbst in den dunkelsten Momenten einen Funken Hoffnung.





Die Originalproduktion ist seit dem 1. März auf Netflix zu sehen.