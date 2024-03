Boygroups der fünften Generation nehmen sich Japan vor

ⓒ SM Entertainment, PLEDIS Entertainment

Neu gegründete Boygroups, also Gruppen der fünften Generation, wollen sich gleich nach dem Eintritt in die Musikwelt das Nachbarland Japan vornehmen.

Am 21. Februar hat die Gruppe NCT Wish ihr Debüt in Japan gefeiert. Nachdem sie in Korea Fuß gefasst haben, sind sie gleich nach Japan geeilt. Nun sind sie in beiden Ländern aktiv. Die Mitglieder dieser Gruppe wünschen sich, dass sie sowohl in Korea, als auch in Japan als beste Newcomer dieses Jahres ausgewählt werden. Die Solosängerin BOA hat an der Gründung dieser Gruppe mitgewirkt. Sie verriet unterdessen, dass die Gruppe ihre Aktivitäten auf verschiedene Länder ausweiten will. Zuerst nimmt man den japanischen Markt in Angriff.

Die Gruppe TWS darf ebenfalls nicht unerwähnt bleiben. Diese Gruppe gilt als die kleineren Brüder von Seventeen und schielt natürlich ebenfalls auf den japanischen Markt. Mit dem Lied „Plot Twist“ wurden sie schon recht bekannt. Mit ihrem ersten Minialbum „Sparkling Blue“ sind sie schon vor dem offiziellen Debüt im Nachbarland auf den Spitzenplatz von Orikon Daily Album Ranking gekommen.

Die Fans wünschen sich, dass ihre Idole die führenden Hallyu-Stars werden.