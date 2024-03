Disney+ hat am Dienstag bekannt gegeben, dass die neue "Star Wars"-Serie "The Acolyte" am 5. Juni exklusiv auf der Streaming-Plattform veröffentlicht wird.





Darin wird der Südkoreaner Lee Jung-jae eine der Hauptrollen übernehmen, Lee ist dem internationalen Publikum aus "Squid Game" und "Hunt" bekannt. Er hatte im Februar einen Vertrag bei der Künstleragentur Creative Artists Agency unterschrieben.





Die achtteilige Serie spielt zur Zeit der „Hohen Republik“, vor den Ereignissen aus Star Wars Episode I - Die Dunkle Bedrohung.





Umgesetzt wurde die Serie von der Emmy-nominierten Drehbuchautorin und Regisseurin Leslye Headland. Weitere Mitwirkende sind die US-Schauspielerin Amandla Stenberg und die britisch-spanische Schauspielerin Dafne Keen.