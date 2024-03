Im Februar wieder mehr Besucher in südkoreanischen Kinos

In den südkoreanischen Kinos sind im Februar wieder mehr Besucher gezählt worden.





Nach Angaben des Koreanischen Filmrats (KOFIC) am Dienstag wurden im Vormonat 11,46 Millionen Eintrittskarten verkauft. Das war ein Anstieg um satte 78,4 Prozent verglichen mit demselben Monat des Vorjahres.





Der Wert entspricht 64,8 Prozent der durchschnittlichen Besucherzahlen im Februar in den Jahren 2017 bis 2019, vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie.





Grund für den Anstieg sind zurzeit mit sehr großem Erfolg laufende Filme wie "Exhuma" und "Wonka". Aber auch die Komödie "Citizen of a Kind" und die Polit-Doku "The Birth of Korea" locken zahlreiche Filmfans an.