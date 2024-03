V fragt, „Wie geht es euch?“

V von BTS kann man zurzeit nicht sehen, weil er seinen Wehrdienst ableistet. Aber seine Stimme können die Fans natürlich weiterhin hören, und er hat auch etwas Besonderes für sie vorbereitet.

Am 15. März hat V eine neue Digital-Single mit dem Titel „Fri(end)s“ herausgegeben. Sowohl das Lied, als auch das Musikvideo wurden veröffentlicht. Am Tag darauf konnte man dann im Stadtviertel Seongsu einen Raum besichtigen, in dem die Herausgabe der neuen Single gefeiert werden konnte. Insgesamt sind es drei Stockwerke, und im Erdgeschoss erhalten die Besucher ein Geschenk. In der Box ist auch ein Brief, den V selbst geschrieben hat, enthalten.

Im ersten Stock kann man die Stimme Vs hören. Es sind Telefonboxen aufgestellt, auf denen „Voice Call from V“ steht. Wenn die Besucher die richtige Nummer erraten, können sie drei Botschaften hören, die V für seine Fans hinterlassen hat. Zum Beispiel sagt er: „Hallo, wie geht es euch?“ Die Fans sind natürlich schwer begeistert.

Im zweiten Stock kann man sich dann Videos und Fotos anschauen.

Seit der Herausgabe seines ersten Soloalbums „Layover“ ist ein halbes Jahr vergangen. Die neue Single ist derzeit auf Platz eins der iTunes Top Song Charts zu finden.