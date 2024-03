Stray Kids und Seventeen erhöhen die Schlagzahl

Stray Kids und Seventeen sind zurzeit noch aktiver und erzielen damit große Erfolge.

Seventeen wollen im Juni bei einem Musikfestival in England auftreten, und zwar beim Glastonbury Festival. Noch nie zuvor konnten K-Pop-Stars bei diesem Festival auf der Hauptbühne stehen. Für dieses Jahr sind berühmte Stars wie Dua Lipa, Sza, Coldplay und weitere angekündigt. Auch Seventeen werden sich dazu gesellen und sind schon gespannt, wie es laufen wird.

Im September geht es dann für die Jungs nach Deutschland, denn dort wird Lollapalooza Berlin ausgetragen. Sie sind als Headliner gebucht und treten neben Stars wie Sam Smith, Martin Garix und Burna Boy auf. Auch in Japan wollen Seventeen noch den ein oder anderen Auftritt absolvieren.

Was haben Stray Kids geplant? Diese Gruppe war schon gleich nach dem Debüt in Amerika und Europa beliebt. Sie haben bereits 2019 in vier europäischen Städten Auftritte absolviert. Sie waren auch schon als Headliner bei Lollapalooza. Ihre Platzierungen in den renommierten Billboard Charts sollten ebenfalls nicht unerwähnt bleiben. Ihre Alben erreichten nämlich den Spitzenplatz von Billboard 200.

Haben Seventeen in Japan viele Fans, so haben Stray Kids sich zuerst den europäischen Markt vorgenommen. Stray Kids hatten erst später Termine in Japan absolviert.

Man kann von beiden Gruppen sagen, dass sie derzeit international erfolgreich sind. Auch wenn sie andere Konzepte vertreten, die Liebe zu den Fans ist ihnen gemeinsam.