Fernsehprogramme zum Thema Scheidung stoßen auf Zuschauerinteresse

In Südkorea werden neue Fernsehprogramme ausgestrahlt, in denen es um das Thema Scheidung geht. Maeil Broadcasting Network will das Programm "Entschluss zur Scheidung" ab April regelmäßig senden, nachdem die fünfteilige Pilotstaffel im Januar und Februar ein großer Erfolg war. Trennungswillige prominente Paare geben darin Einblick in schwierige Phasen ihres Ehelebens und sollen erleben können, wie sich eine Scheidung anfühlen würde.





Auch der Sender JTBC will ab April eine Reality-Show zum Thema Scheidung ausstrahlen. In der Sendung, die in etwa den Titel "Camp zum Nachdenken über eine Scheidung" trägt, werden gewöhnliche Paare porträtiert, die getrennte Wege gehen und mehr über den Scheidungsprozess erfahren wollen.





Dass solche Programme auf Anklang stoßen, wird auf eine veränderte gesellschaftliche Stimmung zurückgeführt, wonach eine Trennung kein Tabu mehr sein muss.