Aufhören sollte man immer besser dann, wenn’s am schönsten ist, heißt es im Volksmund. Diese Sendung wird also hoffentlich die schönste sein, denn es ist auch unsere letzte. Seit etwas mehr als vier Jahren sprechen Sebastian und ich nun jede Woche über Trends und Traditionen in Südkorea, in über 200 Sendungen behandelten wir Themen wie Kultur, Digitalisierung, Straßenverkehr, Essen & Trinken, Feiertage und andere aktuelle Anlässe und natürlich die Corona-Pandemie, vor allem im ersten Jahr. Dabei haben wir uns stets bemüht, weniger bekannte und interessante Aspekte oder Zusammenhänge zu beleuchten, was in vielen Fällen viel Recherche erforderte. So war die Sendung nicht zuletzt für uns selbst lehrreich, wir hoffen, nicht allein. Vielen Dank an alle fürs Zuschalten und auch für die gelegentlichen, netten Zuschriften!