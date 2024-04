Choreographie-Video „How You Like That” von Blackpink erreicht 1,6 Mrd Aufrufe

Das Choreographie-Video zum Lied „How You Like That” der Girlgroup Blackpink hat 1,6 Milliarden Aufrufe erreicht. Die Marke wurde am 23. März übertroffen. Das Video wurde erstmals im Juli 2020 veröffentlicht.

Damit verfügt Blackpink über vier Videos, die über diese Marke gekommen sind: „Ddu-du Ddu-du“, „Kill this Love“. „Bumbaya“ und „How You Like That“.

Anhand der Klickzahl kann man gut erkennen, dass die Fans besonders an der Choreographie von Blackpink interessiert sind.

Das Lied „How You Like That” enthält die Botschaft, dass man in allen Situationen mutig sein soll. Das Musikvideo zum Lied wurde bei den MTV Video Music Awards im Jahr 2020 zum „Song of the Summer“ bestimmt und wurde „Global Top Summer Song“ von YouTube.

Blackpink haben im letzten Jahr eine Welttournee veranstaltet und dabei 34 Städte besucht.