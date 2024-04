Day6 geben neues Werk heraus

Die Band Day6 hat am 18. März endlich ein neues Album veröffentlicht. Es ist ihr achtes Minialbum und es verkaufte sich in der ersten Woche der Herausgabe über 100.000 mal. Für die Gruppe ist das ein Rekord. Das letzte Album dieser Band wurde 2021 veröffentlicht und es verkaufte sich damals in der ersten Woche 73.600 mal. Nach nur drei Jahren, die sie wegen ihres Wehrdienstes pausieren mussten, sind sie wieder in die Musikwelt zurückgekehrt und haben gleich Rekorde aufgestellt.

Die Lieder aus dem Album sind natürlich auf den oberen Positionen von Musikcharts zu finden. Gleich nach der Herausgabe kam das Lied „Welcome to the Show“ auf Platz eins der Bugs und Vibe-Charts. Aber nicht nur dieses Lied, sondern auch alle anderen Lieder aus dem Album sind in den Melon Top 100 zu finden. Day6 wollen vom 12. bis 14. April in Seoul ein Solokonzert veranstalten. Aber davor wollen sie am 10. April in Yokohama bei den Asia Star Entertainer Awards 2024 mit dabei sein. Es ist das erste Mal, dass die Gruppe vollzählig an solchen Veranstaltungen teilnimmt. Die Fans sind schon jetzt sehr gespannt.