Fernsehserie mit Parasite-Darsteller Song Kang-ho startet im Mai

ⓒ SUBLIME

Der unter anderem aus dem Film Parasite bekannte Schauspieler Song Kang-ho wird bald in einer Serie auf Disney+ zu sehen sein.





Wie der Streaming-Anbieter am Dienstag mitteilte, starte die Serie "Uncle Samsik" am 15. Mai. Für Song wird es gleichzeitig das Fernsehdebüt sein.





Die Serie spielt in den 1960er Jahren. Song spielt darin einen als Onkel Samsik bekannten Mann, der seiner Familie drei Mahlzeiten am Tag ermöglichen will. Er begegnet einem ehrgeizigen jungen Mann aus der Elite namens Kim San (gespielt von Byun Yo-han), der die Zukunft des Landes gestalten will.





Die 16-teilige Serie wurde von Drehbuchautor und Regisseur Shin Yeon-shick umgesetzt. Er zeichnete auch für Filme wie "Dongju: The Portrait of a Poet" (2016) und "Cobweb" (2023) verantwortlich.