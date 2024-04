Das Emsemble für koreanische traditionelle Musik K-YUL

ⓒ K-YUL

Der weltweite K-POP-Boom weckt bereits seit langem ein breites Interesse an der gesamten koreanischen Kultur, darunter auch an traditioneller koreanischer Musik Gugak. Diesem Trend entsprechend entstand in Deutschland ein Ensemble, das das koreanische traditionelle Instrument Haeguem spielt: „K-YUL”!

ⓒ K-YUL

„K-YUL” wird von Dr. Yookyung Nho-von Blumröder geleitet, einer Lehrbeauftragten an der Universität zu Köln und der RWTH Aachen. Das Ensemble besteht aus StudentInnen, die großes Interesse an der koreanischen Kultur und traditionellen Musik Gugak haben. Seit 2022 nehmen sie an einem Fortbildungskurs für Auslandskoreaner und ausländische Gugak-Gruppen am Nationalen Gugak-Zentrum in Jindo teil. Sie erleben dort zwei Wochen lang die koreanische Kultur und absolvieren ein intensives Training. Dieses Jahr konnten die Teilnehmenden des Programms hierfür erneut Korea besuchen. So fern, so nah hat Dr. Nho-von Blumröder, die Musikdirektorin von „K-YUL”, und zwei Mitglieder des Ensembles ins Studio eingeladen und mit ihnen über den Anlass für die Gründung des Ensembles und die Fortbildung in Jindo gesprochen!