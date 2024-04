ONF veröffentlichen neues Album

Die Gruppe ONF hat am 8. April ihr achtes Minialbum mit dem Titel „Beautiful Shadow“ auf den Markt gebracht und zugleich auch das Musikvideo zum Lied „Bye My Monster“ veröffentlicht. Das Lied besticht mit kräftigen Sounds und ist ein Pop Tanz-Lied. Im Lied geht es darum, dass man eine Beziehung beenden will.

Das Besondere an der Gruppe ONF ist, dass sie keine “easy-Listening-Musik“ machen. Obwohl derzeit diese Musik im Trend ist. ONF machen ungeachtet des Trends ihre eigene Musik.