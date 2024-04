ILLIT, erfolgreich bei Spotify

Die noch junge Gruppe ILLIT ist mit dem Debütalbum gleich in die „Weekly Top Song Global“-Charts von Spotify eingestiegen und hält sich dort bereits zwei Wochen in Folge auf. Nach den Daten für den Zeitraum 29. März bis 4. April ist das Lied “Magnetic” aus dem ersten Minialbum „Super Real Me“ von Platz 175 auf Platz 15 gestiegen. Das beweist wohl ganz eindeutig ihre derzeitige Beliebtheit.

In den “Weekly Top Song US” sind sie erstmals auf Platz 63 eingestiegen. ILLIT sind damit die erste K-Pop-Gruppe, die nach dem Debüt in so kurzer Zeit in diese Charts gekommen ist und dabei gleich eine erfreuliche Platzierung erzielte.

Das Lied „Magnetic“ wurde bei Spotify bereits über 34 Millionen mal gehört (Stand 4. April). Auch in Korea sind die Sängerinnen beliebt. In den drei größten koreanischen Musikcharts Bugs, Melon und Gini sind sie in den Tagescharts jeweils auf Platz ein, zwei und vier vertreten.