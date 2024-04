LE SSERAFIM veranstalten in Japan Fantreffen

Die Gruppe LE SSERAFIM wird erstmals nach ihrem Debüt im Nachbarland Japan ein Fantreffen veranstalten. Dies wurde auf der Plattform Weverse bekannt gegeben. Besucht werden sollen vier verschiedene Orte und sie werden neun mal ihre Fans treffen.

Da es das erste Mal ist, dass LE SSERAFIM in Japan so eine Veranstaltung plant, sind die Fans besonders gespannt. Im letzten Jahr haben die Sängerinnen im Rahmen eines Solokonzertes etwa vor 60.000 Fans gestanden. Immer wenn ein neues Album dieser Girlgroup veröffentlicht wurde, wurden neue Rekorde erzielt.

Ferner werden LE SSERAFIM am 13. und 20. April am Coachella Valley Music and Arts Festival teilnehmen. Es ist eines der größten Musikfestivals in den USA.