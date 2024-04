Schauspieler und Stand-up-Comedian mit koreanischen Wurzeln Kim Illyoung

ⓒ Illyoung Kim

Erinnern Sie sich vielleicht an die Musiksendung „Electronic Beats” auf VIVA Zwei? Wenn ja, dann kennen sie bestimmt auch noch den Moderator Herrn Kim Illyoung. Er war in Deutschland als Schauspieler und Clubmusikproduzent tätig und ist seit 2010 auch im Bereich Stand-up-Comedy sehr präsent. Darüber hinaus war er vor kurzem auch an der Hörbuchproduktion für „Frau Yeoms kleiner Laden der großen Hoffnung” der koreanischen Autorin Kim Ho-yeon als Sprecher beteiligt. Wir wollten mehr über sein Leben als Schauspieler und Stand-up-Comedian mit koreanischen Wurzeln erfahren. Auch über die Hörbuchaufnahme haben wir mit ihm gesprochen.