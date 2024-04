Ende April kommt ein neuer Film der Action-Reihe "The Roundup" in die Kinos. In "The Roundup: Punishment" geht Ma Dong-seok, der international auch als Don Lee bekannt ist, wieder auf Verbrecherjagd.





Er spielt den Polizisten Ma Seok-do, der auch vor unkonventionellen Mitteln nicht zurückschreckt und gerne die Fäuste fliegen lässt.





Wie der Filmvertrieb am vergangenen Freitag mitteilte, wurde der neue Film bereits in 164 Länder verkauft.





"The Roundup" von 2022 wurde an 132 Länder verkauft, von "The Roundup: No Way Out" (2023) gingen die Lizenzen vor dem Kinostart an 158 Länder.





Im neuen Teil macht Polizist Ma Jagd auf den international gesuchten Drogenboss Baek Chang-ki und den Kryptowährungsunternehmer Chang Dong-cheol, der über illegale Online-Casinos Geldwäsche betreibt.





Der Film hatte im Februar seine Premiere bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin. In Südkorea läuft er am 24. April an. Am selben Tag kommt er auch in die indonesischen Kinos. Anschließend wird er in Australien, Taiwan, Singapur, Malaysia und weiteren Ländern zu sehen sein.