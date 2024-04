Girlgroup ILLIT schreibt Geschichte – Debütsong gleich in den Billboardcharts

Die Girlgorup ILLIT hat Geschichte geschrieben. Mit ihrer Debütsingle "Magnetic" schaffte sie gleich den Sprung in die US-amerikanischen Musikcharts Billboard Hot 100.





"Magnetic" rangiert in der aktuellen Liste an 91. Stelle, gab Billboard am Dienstag in sozialen Medien bekannt. Erstmals konnte damit ein K-Pop-Interpret bzw. eine Gruppe den Debütsong auf Anhieb in diesen einflussreichen Musikcharts platzieren.





Die Gruppe hatte erst am 25. März, 21 Tage vor dem Charteintritt, beim Verlag Belift Lab debütiert. Es handelt sich dabei um ein Musiklabel der Agentur Hybe, bei der unter anderem BTS unter Vertrag stehen.





Der Dancesong "Magnetic" ist die erste Single-Auskopplung aus der EP "Super Real Me", die am 25. März herauskam.