Professor Kim Chun-Shik, der sich im koreanisch-deutschen Bildungsaustausch engagiert

ⓒ Kim Chun-Shik

Professor Kim Chun-Shik hat nach seinem Uni-Abschluss in Korea in Deutschland auch seinen Doktor dort gemacht. Während seines Studiums in Deutschland soll er vom deutschen Stil der universitären Bildung tief beeindruckt worden sein. Seitdem ist er besonders stark im deutsch-koreanischen Bildungsaustausch engagiert. Aufgrund seiner Verdienste in diesem Bereich sowie seiner Leistungen im Bereich der kreativen Konvergenzbildung wurde er vor kurzem als erster südkoreanischer Geisteswissenschaftler für das Theodore von Kármán Fellowship ausgewählt. Von ihm selbst erfahren wir mehr über das Fellowship und die Hintergründe seiner Auswahl sowie seine Aktivitäten im Bereich des deutsch-koreanischen Bildungsaustauschs.