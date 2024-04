„Not Spring, Love or Cherry Blossoms“ von High4 oft gehört

“Nicht Frühling, Liebe oder Kirschblüten“, es ist ein gemeinsames Lied von IU und der Boyband High4. Passend zum Frühling, genauer am 8. April 2014, wurde dieses Lied, es war das Debütlied der Gruppe, herausgegeben. Sicherlich auch dank der Mithilfe von IU wurde es gleich ein Hit. Inzwischen sind zehn Jahre vergangen, und dieses Lied wird im Frühling immer noch gerne gehört.

Es konkurrierte sogar mit dem Lied „Das Ende der Kirschblüten” von Busker Busker, das in den letzten Jahren immer im Frühling angesagt war. Deren Kirschblüten-Hymne war nur zwei Jahre vorher erschienen.

Zehn Jahre ist das Ganze jetzt schon her, aber das Lied „Not Spring, Love or Cherry Blossoms“ hat nichts an Beliebtheit eingebüßt. In der zweiten Aprilwoche befindet es sich sogar auf Platz 2 der Melon Charts.