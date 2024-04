Day6 veranstalten Solokonzert

Endlich konnte man die Band Day6 wieder auf der Bühne sehen. Sie veranstalten nämlich vom 12. bis 14. April in Seoul ein Solokonzert „Day6 Concert ‚Welcome to the Show”. Der letzte Auftritt wurde sogar online live übertragen, so dass noch mehr Fans in dessen Genuss kommen konnten. Es war das erste Konzert seit etwa vier Monaten. Im Dezember hatten sie zu Weihnachten ein Sonderkonzert auf die Beine gestellt. Damals gab es noch einen besonderen Grund zum Feiern. Denn alle Mitglieder hatten ihren Wehrdienst absolviert und die Gruppe war endlich wieder vollzählig. Und dieses Mal soll die Herausgabe eines neuen Albums gefeiert werden. ‚Welcome to the Show‘!

Das neue Album kam im März in den Handel. Die neuen Lieder wurden bei dem Konzert auch gleich zu Beginn gespielt. Die Fans waren natürlich begeistert. Nachdem sie die neuesten Hits vorgetragen hatten, gab es noch eine Begrüßung und Ankündigung der nächsten Titel. Das Publikum konnte viele Lieder hören, denn Day6 haben bereits eine Reihe von Hits in ihrem Repertoire.

Day6 bedankten sich ausdrücklich bei den Besuchern. Besonders beeindruckt waren sie, als die Fans ihre Lieder alle mitsangen. Das habe sie wirklich sehr gefreut.