Fifty Fiftys „Cupid“ wurde bei shazam über 5 Mio mal gehört

Die englische Version von „Cupid“ der Girlgroup Fifty Fifty ist auf der globalen Musikplattform shazam äußerst beliebt.

Laut den Angaben der Agentur am 15. April erreichte die Cupit Twin Version, also die auf Englisch gesungene Version, eine Aufrufzahl von fünf Millionen.

Eine solches Ergebnis hat eine K-Pop-Girlgroup noch nie erreicht.

„Cupit Twin Version“ wurde im Februar letzten Jahres herausgegeben und erfreute sich besonders bei TikTok größter Beliebtheit. In nur 130 Tagen nach dem offiziellen Debüt der Sängerinnen kam es auf Platz 100 von Billboard Main Single Charts ‚Hot 100‘. Dann stieg es weiter bis auf Platz 17. Auch in anderen Charts wie den britischen Official Charts und bei Global Spotify waren Fifty Fifty hervorragend platziert.