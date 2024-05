In den Kinocharts hat der Actionfilm "The Roundup: Punishment" gleich die Spitzenposition eingenommen. Mehr noch: Wie aus am Montag veröffentlichten Daten hervorgeht, haben sich am ersten Wochenende fast drei Millionen Menschen den Streifen angesehen.





Nach Angaben des Koreanischen Filmrats wurde Teil vier der Actionserie mit Ma Dong-seok in der Hauptrolle von Freitag bis Sonntag von 2,91 Millionen Menschen gesehen.





Der Film war am vergangenen Mittwoch in die Kinos gekommen und zählt mit Stand Montag insgesamt bereits 4,25 Millionen Zuschauer.





Dahinter liegt schon etwas abgeschlagen "Kung Fu Panda 4" mit 98.997 Zuschauern. Platz drei ging an den Film "Exhuma", der seit Wochen mit großem Erfolg läuft und in der zurückliegenden Woche immer noch knapp 26.000 Zuschauer in die Kinos lockte.





Im neuen Roundup-Film macht Polizist Ma Seok-do Jagd auf einen Drogenboss und einen Kryptounternehmer, der zum Zwecke der Geldwäsche illegale Kasinos betreibt.





Hauptdarsteller Ma hat hinter den Kulissen verschiedene weitere Aufgaben übernommen. Er war auch an der Planung sowie als Drehbuchautor und Produzent an der Erstellung des Films beteiligt. Regie führte Heo Myeong-haeng, der bei den ersten drei Teilen für die Choreographie der Kampfszenen zuständig war.