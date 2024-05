BTS-Leader RM veröffentlicht zweites Soloalbum

RM, der Leader oder Anführer der K-Pop-Band BTS, veröffentlicht sein zweites Soloalbum.





Vor der Veröffentlichung von "Right Place, Wrong Person" wird am 10. Mai eine Single erscheinen, teilte seine Agentur BigHit Music am Samstag mit.





Um 13 Uhr koreanischer Zeit werden an dem Tag das Lied und Video dazu zu hören bzw. zu sehen sein. Das Album wird zwei Wochen später erhältlich sein. Dann wird es der Reihe nach außerdem weitere Videos zu den Stücken des Albums geben.





Der Sänger leistet zurzeit seinen Wehrdienst ab. Die Aufnahmen hatte er noch davor gemacht.