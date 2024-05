Deutscher Jazzschlagzeuger, der tief in der koreanischen Jazzszene verankert ist

ⓒ Manuel Weyand

Weltberühmte klassische Musiker, die sowohl in Südkorea als auch in Deutschland aktiv sind, gibt es einige. Von Vertretern anderer Genres, vor allen Dingen Jazz-Musikern, hört man hingegen eher selten. Wir freuen uns daher besonders, dass wir für diese Ausgabe ein Interview mit Manuel Weyand führen konnten. Er ist ein professioneller deutscher Jazzschlagzeuger, der außerdem tief in der koreanischen Jazzszene verankert ist. Erfahren sie im Interview mehr über seinen Werdegang als Musiker und was ihn vor rund zehn Jahren nach Korea verschlug. Auch über seine zahlreichen Aktivitäten als Jazzschlagzeuger in Korea berichtet er uns.