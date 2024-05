RM veröffentlicht erstes Lied vom neuen Album

RM, der Anführer der K-Pop-Gruppe BTS gibt, wie vor kurzem berichtet, bald sein zweites Solo-Album "Right Place, Wrong Person" heraus.





Am Freitag wird um 13 Uhr koreanischer Zeit vorab das Lied "Come Back to Me" veröffentlicht. Das gab die Agentur BigHit Music am Dienstag bekannt.





Regisseur des Videos ist Lee Sung-jin, ein Korea-Amerikaner, der zuletzt mit der preisgekrönten Netflix-Serie "Beef" für Aufsehen sorgte. Als Produzent des Liedes wird Oh Hyuk von der Band Hyukoh genannt, Kuo von der taiwanesischen Band Sunset Rollercoaster spielte Gitarre und Bass ein.





Der Singer-Songwriter JNKYRD und San Yawan von der Gruppe Balmin Tiger schrieben das Lied mit, während der Text aus der Feder von RM stammt.





Das Album kommt am 24. Mai heraus. Die Arbeiten daran konnte er noch vor dem Antritt des Wehrdienstes im Dezember abschließen.