Der 3D Spezialist Professor Alaric Hamacher

ⓒ Alaric Hamacher

Haben Sie schon einmal im Kino 3D-Filme gesehen? Mindestens einmal dürften sie sich bereits einen 3D-Film angeschaut haben. Denn 3D-Filme haben sich mittlerweile zu einem festen Bestandteil der Kinolandschaft entwickelt. Damit zieht auch der relativ neue Beruf „Stereograph” Aufmerksamkeit auf sich. Ein Stereograph ist ein Experte, der während des gesamten Prozesses der 3D-Filmproduktion die 3D-Bildtechnik abstimmt.





In dieser Ausgabe haben wir ein Interview mit Alaric Hamacher geführt, der als Stereograph arbeitet und auch als Programmplaner beim Busan International Short Film Festival mitgewirkt hat. Mit ihm haben wir über seine Leidenschaft für 3D-Filme gesprochen und wie er sich dafür einsetzt, das Interesse junger Menschen an Filmen zu wecken, insbesondere an 3D-Filmen.