IU spendet auch in diesem Jahr für guten Zweck

Die Solosängerin IU, die auch als Schauspielerin erfolgreich ist, hat anlässlich des Kindertags eine Geldspende in Höhe von 100 Millionen Won an die Stiftung Grüner Regenschirm getätigt. Diese Stiftung setzt sich für Kinder ein. Ihre Agentur gab bekannt, dass IU auch in diesem Jahr viele Kinder ermutigen wolle, zu gesunden Erwachsenen zu werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Künstlerin für einen guten Zweck spendet. Zu besonderen Anlässen denkt sie immer an Personen, die ihre Hilfe nötig haben, wie zum Beispiel an ihrem Geburtstag.

IU befindet sich zurzeit auf einer Welttournee. Ende April, genauer am 27. und 28. April, veranstaltete sie ein Konzert in Jakarta, und Ende Mai am 25. und 26. will sie in Hongkong vor die Fans treten.