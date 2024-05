„Bubble Gum” von NewJeans mischt bei YouTube vorne mit

Die Girlgroup NewJeans hat vor ihrer offiziellen Rückkehr das Musikvideo zum Lied „Bubble Gum“ veröffentlicht, das bei den in- und ausländischen Fans gut ankommt. Laut den jüngsten Charts von YouTube steht das Video auf Platz eins von "Beliebte Musikvideos der Woche in Korea" und "Beliebte Songs". Auch bei den "Global beliebten Musikvideos der Woche" steht es auf Platz zwei. Wenn man bedenkt, dass es sich nicht um die offizielle Veröffentlichung des neuen Albums handelt, kann man daran die weltweite Beliebtheit der Gruppe schon erahnen. Die neue Single wird am 24. Mai auf den Markt kommen.

NewJeans verfolgt erneut die Strategie, auch dieses Mal zuerst die Musikvideos zu veröffentlichen, damit sie ausschließlich mit Musik und Contents überzeugen können.

Das Musikvideo zeigt die Mitglieder und es ist wenig von der Choreographie zu sehen. Die eingängige Melodie erinnert deutlich an ein Sommerlied. Auch das US-amerikanische Medium UPROXX gelangte zu diesem Urteil. Es meinte, dass das Lied ein perfekter Song für den Sommer sei. Auch das Medium NYLON ist von diesem Lied begeistert.

Nach der Herausgabe ihrer neuen Platte in Korea wollen sie dann am 21. Juni gleich ein neues Werk in Japan herausbringen und so in beiden Ländern aktiv werden.