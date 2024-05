RIIZE hat noch viel vor

Die Gruppe RIIZE hat ihr erstes Fankonzert veranstaltet und das mit Erfolg.

Am 4. und 5. Mai haben die Bandmitglieder ihre Fans in Seoul getroffen. Die Eintrittskarten waren innerhalb von nur einer Minute vergriffen. An den beiden Tagen kamen insgesamt 10.000 Fans. Das Fankonzert wurde über die Plattformen Beyond Live und Weverse live übertragen, so dass auch Fans in den USA, England, Japan, China, Singapur und vielen weiteren Ländern dabei sein konnten.

Nach dem Eröffnungslied „Siren“ folgten weitere Hitsongs. Auch wurden Lieder von Sängerkollegen gecovert.

Die Mitglieder meinten, dass sie immer ein Solokonzert veranstalten wollten. Sie seien überaus glücklich, dass dieses Vorhaben nun realisiert werden konnte.

Für die Jungs ist es aber nur der Anfang und weitere Projekte werden wohl in Kürze folgen.