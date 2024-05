IVE eröffnen einen Popup-Store

Anlässlich ihres neuen Albums „Ive Switch“ hat die Girlgroup IVE einen Popup-Store eröffnet. Der Laden kann vom 3. bis 12. Mai besucht werden. Dort kann man das neue Werk der Sängerinnen bestens genießen.

Dort hängt ein riesiges Poster der Gruppe an der Wand und es gibt einen Raum, der genauso aussieht wie eine Szene im Musikvideo. Die Fans können sich also so fühlen, als befänden sie sich am Set des Musikvideos zum Lied „Heya“. Überall gibt es interessant gestaltete Ecken, in denen man schöne Erinnerungsfotos schießen kann.

Nicht nur Fotos sind nützlich, um sich an ihre Idole zu erinnern, sondern natürlich auch Souvenirs oder "Goods". Man kann dort verschiedene Dinge kaufen.

Das neue Album “IVE Switch“ wurde am 29. April herausgegeben und kam jüngst auf Platz eins der Circle Charts. Aber nicht nur in Korea, sondern auch in globalen Charts wie iTunes Top Album Charts stehen die Girls gut da.

Das Lied „Heya“ aus dem Album handelt von einer Legende und zählt zum Hiphop-Genre.