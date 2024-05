Mitglieder von EXO beschreiten Solopfade

ⓒ Company Soosoo, INB100, SM Entertainment

Schon mehrere Mitglieder der Boyband EXO haben Soloalben herausgegeben. Und im Mai wird es weitere Solowerke geben.

Das Mitglied D.O., also Doh Kyung Soo, hat bereits am 7. Mai sein drittes Soloalbum herausgegeben. Chen wird am 28. ein neues Werk und Suho am 31. herausbringen.

Das Album von Doh umfasst insgesamt sechs Lieder. Das Lied „Mars“ ist eine Liebesgeschichte, und das Lied „Popcorn“, das er vor der offiziellen Herausgabe des ganzen Albums herausgebracht hatte, erreichte bereits den Spitzenplatz der iTunes Charts von 17 verschiedenen Ländern. Als dann die Platte am 7. Mai erhältlich war, war sie natürlich bald darauf in den oberen Rängen von internationalen Musikcharts zu finden. Doh Kyung Soo will als Solosänger seine Aktivitäten fortsetzen. Vom Juni bis September will er in elf verschiedenen asiatischen Städten Konzerte geben.

Chen wird nach einem Jahr und sechs Monaten wieder ein Soloalbum herausbringen. Er, Baekhyun und Xiumin haben einen Vertrag mit einem neuen Label geschlossen. Daher sind die Fans besonders gespannt, welche Lieder Chen singen wird.

Auch für Suho markiert die Veröffentlichung eines neuen Werkes das Ende einer langen Pause von etwa zwei Jahren. Suho ist derzeit besonders als Musical-Schauspieler beliebt.