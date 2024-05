Seventeen feiern erfolgreiche Rückkehr

ⓒ PLEDIS Entertainment

Die Boygroup Seventeen hat mit einem Auftritt am 12. Mai in einer Musiksendung ihre Aktivitäten zum Album „17 is Right here“ begonnen. Mit diesem Album haben sie wieder mal verschiedene Erfolge erzielen können. Es wurde schon über 3 Millionen mal verkauft und in der ersten Woche der Herausgabe besaßen es schon 2,9 Millionen Fans. Das Album steht außerdem auf Platz eins von mehreren in- und ausländischen Albencharts. Vor allem in Japan sind die Jungs beliebt. Auch einzelne Lieder kommen gut an, das Lied „MAESTRO“ erreicht auf Anhieb den Spitzenplatz von 32 Regionen.

Nach den Aktivitäten zum neuen Album werden Seventeen in der zweiten Jahreshälfte Konzerte veranstalten. Die Konzertreihe hat bereits begonnen. Sie standen am 18. und 19. Mai in Osaka auf der Bühne. Dann folgen am 25. und 26. Auftritte in Kanagawa. Hier werden pro Auftritt 70.000 Fans erwartet. Im Juni werden Seventeen dann in England am Glastonbury Festival und im September in Berlin am Lollapalooza Festival teilnehmen.