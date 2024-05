ZEROBASEONE veröffentlichen neues Album

ⓒ WAKE ONE Entertainment

Die Boygroup ZEROBASEONE hat am 13. Mai ein neues Album veröffentlicht. Es handelt sich um ihr drittes Werk mit dem Titel „You had me at HELLO“ und es ist die erste Veröffentlichung nach sechs Monaten.

Derzeit sind die Sänger mit dem Lied „Feel the Pop“ aus dem Album aktiv. Das Lied ist eine Mischung aus D&B, UK Garage und Jersey club. Für ZEROBASEONE ist es quasi eine musikalische Herausforderung. Wenn man zur Jugend zählt, empfindet man verschiedene Gefühle, aber wenn man sich das Lied der Jungs anhört, kann man sie schnell wieder vergessen, so ZEROBASEONE. Das Album wartet mit insgesamt sieben Liedern auf.